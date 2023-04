Festival Casarão estreia neste domingo em Manaus

Manaus/AM - Neste domingo (30/04), véspera de feriado, o Festival Casarão estreia a edição Manaus, com circuito de shows no Condado Bar, na rua Desembargador João Machado, 6.705, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste. A programação inicia às 20h, com a cantora Elisa Maia e as bandas Casa de Caba, Doral e Tuyo, de São Paulo.

Os ingressos estão disponíveis por R$ 80, na Usina do Ingresso (usinadoingresso.com.br) e pelo Instagram (@festivalcasarao). Os bilhetes também vão ser vendidos na entrada, por R$ 90.

A Doral é a primeira a subir ao palco do Condado, com Filipe Shimizu, Neto Sousa, Alexandre Donsouzis, Fabrinni Oliveira e Abner Queiroz. Entre as canções da banda estão “Ela”, “Desaguar” e “Queria Estar Aí”.

Elisa Maia traz feat com Karen Francis e performance de Odara. A cantora lançou o videoclipe da música “Beleza” no mês de março, produção num feat com a Casa Matagal, coletivo de mulheres pretas da cena ballroom amazonense.

A Casa de Caba, de Magaiver Santos, Jeórgio Claudino, Samir Torres, Erika Tahiane, Paulo Pereira e João Carlos, vem com músicas mais famosas dos álbuns lançados pelo grupo em uma hora de show.

Pela primeira vez em Manaus, a Tuyo, de São Paulo, vai apresentar sete anos de carreira em clássicos da banda, desde "Pra Doer" até "Depois da Festa". A Tuyo, de Lio, Lay Soares e Machado foi indicada ao Grammy Latino em 2021.