Festival Amazonas de Ópera será realizado em junho; Confira datas

Manaus/AM - A 23ª edição do Festival Amazonas de Ópera (FAO) será realizada de 6 a 20 de junho, com óperas e concertos gravados, recitais transmitidos ao vivo, webinars e masterclasses on-line, entre outras atrações.

Adiado por conta da pandemia de Covid-19 em 2020, o FAO conta com uma produção inovadora e será totalmente dedicado a compositores e intérpretes brasileiros, com três estreias em sua programação.

A programação será transmitida por meio do Facebook e Youtube da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (culturadoam), e também pelo canal do Youtube do FAO (festivalamazonasdeoperafao).



Óperas – O FAO 2021 terá três estreias: “Três Minutos de Sol”, de Leonardo Martinelli; “O Corvo”, de Eduardo Frigatti; e “Moto-contínuo”, de Piero Schlochauer. Todas encomendadas especialmente para o Festival.

”Três Minutos de Sol”, de Leonardo Martinelli, abrirá a programação no dia 6 de junho, às 19h (horário de Manaus). Ópera de câmara, com libreto de João Luiz Sampaio, aborda os relacionamentos em tempo de pandemia. Narra a história de três pessoas que estão em lugares diferentes, cada uma em sua casa, que convivem e se relacionam por meio das mídias sociais. O nome da ópera faz referência ao tempo em que uma dessas pessoas fica perto da janela esperando o sol bater diariamente por apenas três minutos.



Obra de Eduardo Frigatti, “O Corvo” será apresentada no dia 13 de junho, às 19h. Baseada no poema de Edgar Allan Poe, traduzido por Machado de Assis, a ópera será uma ilustração de 20 minutos que narra a visita perturbante de um corvo a um homem que acaba de perder sua amada, e que vê a ave como uma mensageira sobrenatural.



Já “Moto-contínuo”, de Piero Schlochauer, encerrará o festival no dia 20 de junho, às 19h. Com libreto de Beatriz Porto, Isabela Pretti e Piero Schlochauer, a obra conta a história de uma inventora que recebe um pedido para construir um moto-contínuo que leve um homem viajante ao espaço.



Recitais e concertos – Os recitais serão apresentados em transmissões ao vivo do Teatro Amazonas, nos dias 7, 9, 10, 16 e 17 de junho, às 20h. No repertório estarão canções de Carlos Gomes, Ronaldo Miranda, João Guilherme Ripper, Chiquinha Gonzaga, Almeida Prado, Ernani Aguiar, Osvaldo Lacerda e Francisco Mignone.



O programa também terá canções amazonenses, com temáticas ou compositores regionais como Waldemar Henrique, Lindalva Cruz, Adroaldo Cauduro, Ronaldo Barbosa, Ketlen Nascimento, Celdo Braga, Osmar Oliveira, Candinho, Altino Pimenta, Claudio Santoro, Pedro Amorim e Arnaldo Rebelo.



Os concertos, que são gravados com produções em Manaus e São Paulo, serão exibidos nos dias 11, 12, 14, 15, 18 e 19 de junho, também às 20h, com obras de Fernando Riederer, Laiana Oliveira, Tatiana Catanzaro, Vinicius Giusti, Paulina Luciuk e Willian Lentz.



Webinars e masterclasses – O FAO também terá ações educativas e formativas com a realização de webinars e masterclasses on-line. As webinars acontecerão no dias 6, 8 e 12 junho, com os temas “A ópera hoje, no Brasil e no Mundo”, “Teatros de Ópera e a Economia Criativa no Brasil e na América Latina” e “ A profissão do compositor erudito no Brasil: formação, divulgação, interesse, futuro”.



As masterclasses serão realizadas entre 16 e 18 de junho, com os temas “Novas linguagens, streaming – até que ponto ajuda ou prejudica a ópera” e “A arte do canto na ópera contemporânea – especialização?”.



Em breve, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa divulgará as datas para inscrição.



Raio-X da ópera – A programação contará ainda com uma série de vídeos dedicada a explicar as profissões artísticas e técnicas da ópera para crianças e adolescentes.



Confira a programação:



Óperas (19h Manaus / 20h Brasília)



6 de junho

“Três Minutos de Sol”

Ópera de Leonardo Martinelli / libreto de João Luiz Sampaio

Amazonas Filarmônica



13 de junho

“O Corvo”

Ópera de Eduardo Frigatti / inspirada no conto de Edgar Allan Poe

Coral Do Amazonas e Amazonas Filarmônica



20 de junho

“Moto-Contínuo”

Ópera de Piero Schlochauer / libretto de Beatriz Porto, Isabela Pretti e Piero Schlochauer

Amazonas Filarmônica



Concertos (20h Manaus/ 21h Brasília)



11 de junho

“Duas Flores”

de Fernando Riederer



12 de junho

“Vox Populi e Vírus Verbal em Quatro Miniaturas”

de Laiana Oliveira



14 de junho

“Sans Rien Dire e Spaziergang”

de Tatiana Catanzaro



15 de junho

“Dire è Fare”

de Vinicius Giust



18 de junho

“Ária dos olhos”

de Paulina Łuciuk, poema de Alphonsus de Guimarães



19 de junho

“A Máquina Entreaberta”

de Willian Lentz



Recitais de canto e piano (20h Manaus / 21h Brasília)



7 de junho

Canções de Almeida Prado - Francisco Mignone - Ronaldo Miranda

Dhijana Nobre, soprano

Joubert Júnior, barítono



9 de junho

Canções de Almeida Prado - Ernani Aguiar - João Guilherme Ripper - Osvaldo Lacerda - Ronaldo Miranda

Carol Martins, soprano

Thalita Azevedo, mezzo-soprano

Enrique Bravo, tenor



10 de junho

Canções de Chiquinha Gonzaga

Mirian Abad, soprano

Marinete Negrão, mezzo-soprano

Jefferson Nogueira, tenor

Joubert Júnior, barítono

Roberto Paulo, baixo



16 de junho

Canções de Carlos Gomes

Raquel de Queiroz, soprano

Aurean Elessondres, mezzo-soprano

Juremir Vieira, tenor

Luiz Carlos Lopes, baixo-barítono

Emanuel Conde, baixo



17 de junho

Canções Amazonenses

Carol Martins, soprano

Samanta Costa, mezzo-soprano

Wilken Silveira, tenor

Miquéias William, tenor

Josenor Rocha, barítono

Roberto Paulo, baixo



Webinars



6 de junho (20h Manaus / 21h Brasília)

"A ópera hoje, no Brasil e no Mundo"



8 de junho, (16h Manaus / 17h Brasília)

"Teatros de Ópera e a Economia Criativa no Brasil e na América Latina"



12 de junho, (16h Manaus / 17h Brasília)

"A Profissão do compositor erudito no Brasil: formação, divulgação, interesse, futuro"



Masterclasses (16h Manaus / 17h Brasília)



16 de junho

“Composição de Ópera: Novas linguagens, streaming – até que ponto ajuda ou prejudica a ópera”



18 de junho

“A arte do canto na ópera contemporânea – especialização?”