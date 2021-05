Espetáculo manauara ’Amélia' será exibido em Festival de Teatro nacional

Manaus/AM - O espetáculo em miniatura 'Amélia', da Menina Miúda Produções Artísticas, de Manaus, será exibido nesta quinta-feira (13), às 11 horas, no canal do Youtube do Festival de Teatro em Casa de Belo Horizonte (MG). A peça, que tem oito minutos de duração, foi o único trabalho da região Norte selecionado para participar da segunda edição do evento.

O teatro de boneca conta a história de uma mulher que está presa em um sótão e tenta se proteger de uma guerra. A única companhia dela é Amélia. No entanto, existe apenas a mulher e caixas vazias naquele sótão. Para o diretor do espetáculo, Cairo Vasconcelos, a intenção é aguçar o imaginário do espectador por meio da trama.

“Quando a gente fala em teatro de miniatura se pensa em algo infantil, ou seja, com início, meio e fim, e com o Amélia, eu não quis trazer isso. Por isso, eu propus justamente a falta de palavras e de ações. Quem assiste, tem várias interpretações e esse é objetivo: deixar o espectador instigado”.

Para apresentar o 'Amélia', a equipe de produção do espetáculo confeccionou uma boneca em biscuit - uma massa de modelar produzida a partir da mistura de amido de milho, cola branca para porcelana fria, conservantes como limão ou vinagre e vaselina. Outros materiais foram utilizados para compor a cena como MDF, papel celofane, entre outros.

Com a seleção no 2º Festival de Teatro em Casa de Belo Horizonte (MG), é a primeira vez que a produtora cultural tem um espetáculo exibido fora de Manaus.

“Foi uma experiência nova pra gente porque nós nunca tínhamos trabalhado com teatro de miniatura. E é a primeira vez que somos selecionados em um festival de outra cidade, então estamos muito empolgados para sabermos qual será a reação do público”, finalizou Cairo Vasconcelos.

A nova versão de 'Amélia' foi apresentada, pela primeira vez, no dia 17 de abril durante a XIV Mostra de Teatro do Amazonas (MTA). O trabalho ficou em terceiro lugar no prêmio Júri Popular da Mostra.

O espetáculo foi originado em 2017. Naquela versão, o papel da mulher era contracenado por uma atriz amazonense. Para esta versão, é a boneca em bisquit a protagonista da história que retrata situações como isolamento social, o medo de uma guerra, mas de maneira poética. A classificação é livre.

Festival de Teatro em Casa de Belo Horizonte

O 2º Festival de Teatro em Casa de Belo Horizonte (MG) começou no último dia 6 e finaliza no dia 13 de maio. Todas as apresentações podem ser conferidas no canal do YouTube do evento.

Para essa edição, a curadoria reuniu espetáculos, experimentos, convidados e bate-papo, mantendo a concepção original do projeto, de refletir sobre a democratização do acesso da população ao teatro e ressignificar o espaço teatral convencional.

A primeira edição do Festival ocorreu em novembro de 2019. Este projeto foi contemplado na Lei Aldir Blanc do Estado de Minas Gerais (edital Nº16/2020).