Festa 'Burning' promete ferver a noite de sábado em Manaus 

Os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 40 e podem ser comprados antecipadamente pela plataforma Sympla, através do link https://www.sympla.com.br/produtor/soundcluboficial ou na bilheteria do local.

Além de música com qualidade, a "Burning" contará com apresentação dos dançarinos da Escola de Dança Gandhicats. A casa terá a excelente recepção da Aurora Boreal como Hostess da noite, da tequileira Naomi para esquentar a festa e as apresentações dos DJ's residentes comandando as pick-ups e fervendo as pistas de dança. Ingressos

