Felicidade Suzy faz show especial em Manaus

Um grande baile com muitos sucessos. Assim promete a cantora Felicidade Suzy, que faz show em Manaus, no próximo dia 23 de outubro, véspera de aniversário da cidade, no gastrobar Luar de Uaicurapá, a partir das 22h. O Baile da Suzy começa às 19h30 com show de abertura do cantor Serginho Queiroz. As últimas vendas da mesa estão sendo realizadas no site baladapp.com.br ou pelo fone (92) 98119-9731.

Felicidade Suzy chega a Manaus, mostrando toda sua versatilidade em sua extensão vocal, na qual sobressai a beleza do timbre grave, sua capacidade de interpretação. Ela inclui em seu repertório o amplo leque de estilos e ritmos presentes no “melting pot” inventivo que é a música popular brasileira: bossa nova, samba, samba-canção, xote, forró, roque e muitos outros gêneros que, criados no Brasil ou fundidos com influências locais, se misturam para compor a riqueza da MPB

Felicidade Suzy cantará grandes pérolas da música popular brasileira e neste show terá a companhia dos músicos Knisson Ribeiro na percussão, Hudson Alves no contrabaixo, China na bateria, Neil Armstrong no violão e nos teclados e na direção musical Jonilson Reis.

No início da década de 1990, ela ganhou projeção nacional ganhando o concurso de novos talentos no programa Domingão do Faustão, da TV Globo. Duas canções gravadas pela cantora amazonense tornaram-se temas de novelas da emissora carioca: “Maluco beleza”, da novela “A Indomada”; e “Onde o céu azul é mais azul”, da novela “Pátria Minha”.

Em sua trajetória, Felicidade Suzy realizou participação especiais no disco de Chico Buarque, com a gravação da canção “Vida”, e em CDs de Baden Powell, com a canção “Falei e disse” - em “Baden Powell and the musicians” e “A música brasileira deste século por seus autores e intérpretes”.

Na sua careira, Felicidade gravou três discos individuais, o primeiro intitulado Felicidade Suzy, pela gravadora Continental, em 1994; o segundo ‘Chegou a hora’, gravado em 1997, pela Polygram; e mais recente foi gravado em 2004, chamado de ‘O que vem a ser felicidade’, desenvolvido a partir do “Projeto Valores da Terra”, em 2004.

Ao mesmo tempo em que desenvolveu sua trajetória no Rio de Janeiro, Felicidade Suzy manteve seus fortes laços culturais e afetivos com a produção musical e o público de Manaus, que considera seu “porto seguro”. Assim é que associou seu talento a iniciativas como os shows “Segundas no palco” e o projeto “Novo Canto”, de sua cidade natal.

A cantora morou no exterior entre 2005 e 2016, acompanhando seu marido. Nos últimos anos tem alternado apresentações no Brasil e shows destinados à promoção da cultura brasileira nos países onde vive: “Felicidade canta os festivais” (2001), “Felicidade canta Djavan” (2002), apresentação individual no Teatro Amazonas (2003), Show do Dia do Trabalhador e Abertura da Temporada do “Boi-bumbá” (2004), shows “Brasil en Tegus” (Tegucigalpa, Honduras, 2005 e 2006), “Concerto para Zulema” (Honduras, 2007), show “Felicidade Suzy e amigos” (Manaus, 2008) e participação especial em show do violonista Marcelo Powell no “Dimidisi”, em Roma (2008).

No momento, Felicidade Suzy está finalizando a gravação do seu novo cd dedicado à obra de Baden Powell, com participação de Marcell Powell, Nico Rezende e João Lyra.