Fábrica do Papai Noel abre inscrições para acesso gratuito em Manaus

Manaus/AM - Novas datas para a visita à Fábrica do Papai Noel e para o espetáculo de balé “O Quebra-Nozes e o Reino Encantado dos Doces” serão disponibilizadas para agendamento nesta segunda-feira (11) no Portal da Cultura.

Para visitar a Fábrica do Papai Noel, as inscrições iniciam às 11h desta segunda-feira (11). As datas disponíveis para agendamento são dos dias 12 a 17 de dezembro, em horários variados.

A Fábrica é um espaço lúdico e interativo que está instalado no Centro Cultural Palácio da Justiça. No local, as crianças fazem uma visita guiada onde podem ver o bom velhinho e seus ajudantes em ação, organizando as cartinhas que chegam e preparando os presentes para serem entregues na tão aguardada Noite de Natal.

“É como se fosse o Polo Norte, a sede da fábrica matriz onde o Papai Noel trabalha. É feito para toda a família. A família vai, se encanta. Interage com o Papai Noel, interage com os duendes. É um momento realmente mágico e que com certeza fica na memória das crianças”, explicou Tamiris Lima, Gerente de Eventos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Já para assistir ao espetáculo “O Quebra-Nozes e o Reino Encantado dos Doces”, o horário das inscrições inicia às 15h desta segunda-feira (11), também por meio do Portal da Cultura . O público poderá escolher entre os dias 13 e 17 de dezembro para prestigiar o balé natalino.

A história se passa na noite de Natal, quando a menina Clara recebe a visita de seu padrinho, que a presenteia com um boneco encantado. Ao ganhar vida, o Quebra-nozes leva Clara para uma aventura no Reino dos Flocos de Neve e no Mundo dos Doces, para enfim encontrar a encantadora Fada Açucarada, que lhes apresenta o seu reino.

O espetáculo é encenado pelo Ballet Álvaro Gonçalves, e conta com a participação dos corpos artísticos do estado: Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas, Madrigal e Grupo Vocal dos Corpos Artísticos do Amazonas.