Concerto ‘Crianças Unidas do Brasil’ acontece neste domingo no Teatro Amazonas

Manaus/AM – O concerto “Crianças Unidas do Brasil - Natal 2023” será apresentado, neste domingo (10), no Teatro Amazonas. A apresentação faz parte da temporada natalina do Governo do Estado.

O repertório contará com a Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) e alunos do Centro Suzuki do Amazonas que apresentarão músicas de Mozart, canções infantis e clássicos natalinos.

A direção musical e regência do concerto são assinadas pelo do maestro Marcelo de Jesus.

O espetáculo começará às 11h.