Esquenta Pump Black Party com DJ Illusionize agita Manaus neste sábado

Manaus/AM - Neste sábado (26), Manaus recebe o "esquenta" oficial para a Pump Black Party 2023. A festa conta com apresentação do DJ brasileiro Illusionize. A festa vai acontecer a partir das 22h na área externa da Casa Pump, na Avenida do Turismo.

Os ingressos estão disponíveis nas Lojas Via Uno dos shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma, Grande Circular e no site ingressofly.com no valor de R$ 80 (frontstage - meia entrada) e R$ 250 (backstage).

