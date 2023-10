Espetáculo “Rocka & Madallena” ganha sessão extra nesta quarta no Teatro Amazonas

Manaus/AM - Devido ao sucesso de público e a lotação da primeira apresentação do Rocka & Madallena, nesta quarta-feira (04), uma nova sessão foi aberta ao público, às 21h30. O acesso permanece mediante a troca de brinquedos por ingressos, até o início do espetáculo ou lotação máxima da casa. São permitidas até duas trocas por CPF.

A banda amazonense de rock Madallena vai dividir o palco com a Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA). No repertório, os clássicos do rock dos anos 70 a 90, com os acordes da música clássica do corpo artístico do estado. A regência é do maestro Marcelo de Jesus.

Projeto Rocka

Confirmando a versatilidade da Orquestra de Câmara do Amazonas, o projeto Rocka, celebra a junção da música clássica com a pluralidade dos gêneros musicais. Há 20 anos, a orquestra carrega no repertório a experiência singular de dividir o palco com bandas regionais, passando pelo rock n’ roll, músicas contemporâneas, trilhas sonoras de filmes e artistas da cultura nortista. A idealização do projeto é do maestro Marcelo de Jesus, regente titular da OCA.

Banda Madallena

A banda amazonense de rock "Madallena" completa três anos de formação em 2024. Os integrantes, Fábio Aguiar (vocal), James Oliveira (guitarra), Gabriel Henrique (baixo e backing vocal) e João Maia (bateria) somam mais de 30 anos de carreira artística e encontraram na banda uma maneira de expressar sua musicalidade artística na capital.

Campanha

As arrecadações vêm acontecendo desde início de setembro e seguem até o dia 07 de outubro em todas as sedes das secretarias de estado, além dos espaços culturais Teatro Amazonas, Palacete Provincial e Centro Cultural Povos da Amazônia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.