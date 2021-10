Especial Los Hermanos com Camelos Barbados agita Manaus

Manaus/AM - Especial 'Entardecer Los Hermanos' com a banda Camelos Barbados acontece no próximo dia 6 de novembro no Clube da Assinpa. O evento começa às 16h e os ingressos podem ser adquiridos online através do site IngressoFly ou em pontos de venda nas lojas Via Uno do Manauara Shopping, Amazonas Shopping, Sumaúma Shopping e Grande Circular. O primeiro lote custa R$ 40 (meia entrada).

A banda existe desde 2011, e é considerada melhor cover do grupo carioca Los Hermanos do Norte do país. O show promete trazer grandes sucessos do grupo como “Condicional”, “Cara Estranho”, “Conversa de Botas Batidas”, “Retrato pra Iaiá”, “O Vencedor” e “Deixa o verão”.