Especial Exaltasamba e Sorriso Maroto movimenta Lappa Vieiralves nesta terça

Manaus/Am - Para quem gosta do pagode das antigas, o Lappa Vieiralves comanda a festa retrô ‘Desliga e Vem!’, com clássicos dos grupos Exaltasamba e Sorriso Maroto. A festa acontece nesta terça-feira (07), véspera de feriado, para relembrar sucessos como ‘Me apaixonei pela pessoa errada’ e ‘Já era’.

O Grupo Cacildis, Mikael e DJ Fernando Araújo vão comandar a festa que vai ter caipirinha em dobro até as 22h30.

Os ingressos serão vendidos no local e estão com um preço promocional de R$ 30. A casa de shows ainda tem a Lista Amiga com 50% do valor off, que funciona da seguinte maneira: só colocar o nome no flyer de divulgação do evento no Instagram @lappavieiralves, tirar o print e mostrar na portaria no dia do evento.

O Lappa Vieiralves agora fica na Avenida Rio Madeira, n° 956, esquina com a Rua Rio Amapá, no bairro Vieiralves.

O Lappa está na memória das pessoas que curtem uma balada agradável, segura e com gente bacana A casa promete trazer, novamente, diversão e entretenimento para a noite de Manaus, para todos que curtem samba, pagode e uma noite de muito alto astral.