Eliana Printes celebra aniversário com show em Manaus

A cantora convidou o público para celebrar seu aniversário em grande estilo. "Estaremos juntos no Teatro Manauara para celebrar a vida, a amizade e o meu aniversário. Conto com a gentil presença de todas e todos", disse a artista.

Manaus/AM - A cantora Eliana Printes fará um show de aniversário em Manaus no dia 16 de junho às 21h no Teatro Manauara. Os ingressos estão à venda no site baladapp.com e na bilheteria do Teatro.

