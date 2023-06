Centro Cultural Palácio da Justiça celebra 17 anos com programação especial

Manaus/AM - O Centro Cultural Palácio da Justiça (CCPJ), localizado na Avenida Eduardo Ribeiro, 901, realizará uma programação especial para celebrar seus 17 anos de existência. No dia 10 de junho, de 10h às 17h, o espaço estará recheado de atividades, das quais o público poderá participar de forma gratuita.

Ao longo do dia, haverá visitação com condutores caracterizados com roupas de época, apresentações da Orquestra de Violões, do Grupo Vocal do Coral do Amazonas e da Banda Encante, contação de histórias e coquetel, entre outras atividades.

“Nosso objetivo é homenagear o Centro Cultural, que é um monumento tão importante para várias áreas em nossa cidade, e também homenagear a equipe, que está à frente das ações ao longo de todos esses anos, além, é claro, de oferecer à população uma programação diferente e que traga mais conhecimento sobre a história desse lugar” explica Hany Matos, turismóloga envolvida na organização do evento.

O CCPJ completa 17 anos atuando como parte do roteiro turístico-cultural do centro de Manaus e vem cumprindo a missão de apresentar à população local e turistas a história das origens do Poder Judiciário do Amazonas, assim como despertar a intimidade com as artes, por meio de exposições, espetáculos, oficinas, etc. Para além disso, é um espaço de apoio aos Corpos Artísticos do Amazonas, abrigando também setores da Secretaria de Cultura e Economia Criativa que complementam e auxiliam todas as atividades e eventos da Pasta.

Confira programação:

10h - Hall

Abertura e boas-vindas

10h30 - Hall

Recital Centro Suzuki Amazonas

9h30 às 16h30 - Unidade Cultural

- Visita Guiada com condutores e personagens caracterizados e a senhora do tempo;

- Ambiente para fotos com as personalidades do século XIX

10h às 11h30 e 14h às 15h30 - Tribunal do Júri (1º pavimento)

Sessão de Júri Simulado aberto ao público com os Acadêmicos de Direito da Faculdade La Salle (Projeto NUJUR)

13h - Escada Hall

Apresentação do Grupo Vocal do Coral do Amazonas

15h - Hall

Orquestra de Violões do Amazonas

15h - Sala Rego Monteiro

Contação de histórias com o escritor, poeta e compositor Sid Sheldowt

16h - Palco Externo

Show Banda Encante - Lendas Musicadas em ritmos regionais carimbó e Calypso

17h - Hall

Parabéns e Coquetel

17h30 - Hall

Encerramento