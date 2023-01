'Do Nada Um Pagode' movimenta Largo São Sebastião em Manaus

Evento: Do Nada Um Pagode no Largo, em Manaus

Manaus/AM - Neste sábado (7), o cantor Uendel Pinheiro se apresenta na primeira edição do evento "Do Nada Um Pagode" no Largo São Sebastião. O show é gratuito e vai começar às 17h. A edição vai receber convidados e promete repetir o sucesso das últimas edições.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.