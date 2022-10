Dia das Crianças terá espetáculo gratuito em Manaus

Manaus/AM - Com 30 espetáculos de todo o País na programação, o XVI Festival de Teatro da Amazônia (FTA) traz em sua proposta artística uma seleção voltada ao público infantil durante todo o evento. Em especial, nesta terça (11) e quarta-feira (12), um programa exclusivo em comemoração ao Dia das Crianças, será exibido no Teatro Amazonas e Teatro Gebes Medeiros, com entrada gratuita.

Sensibilizar e construir plateias está entre os objetivos do XVI FTA, conforme explica Francis Madson, presidente da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), realizadora do festival. “O impacto de ter espetáculo na vida de uma criança imensurável, pois o gosto estético pode ser construído por meio do acesso aos bens culturais e isso vai repercutir em todo o percurso da construção de vida desse ser humano”, explica o artista, que é doutorando em Artes Cênicas.

Além da programação para crianças, o XVI FTA conta com a ação chamada Mediação Cultural, que tem parceria com a Escola de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (ESAT/UEA), onde 23 acadêmicos do curso Teatro atuam como mediadores na atividade realizada com estudantes de 12 escolas públicas e um curso livre. “O objetivo principal é criar pontes entre a obra e o espectador por meio de estratégias que envolvem o processo antes (pré-espetáculo), durante e pós-apresentação”, explica a professora e atriz Daniely Peinado.

Especial Dia das Crianças

Data: 11/10, às 15h

Espetáculo: "A Máquina do Tempo (RJ)", de Gui Stutz

Local: Teatro Amazonas

Quanto: Gratuito

Classificação Livre

Data: 12/10, às 10h

Espetáculo: “O Jardim Enfeitiçado”, da Cia. Metamorfose

Local: Teatro Amazonas

Quanto: Gratuito.

Classificação Livre.

Data: 12/10, às 17h

Espetáculo: “Ficções do Interlúdio (PR)”, Tânia Farias e Lucas Fiorindo

Local: Teatro Gebes Medeiros

Quanto: Gratuito.

Classificação Livre.

Data: 12/10, às 20h

Espetáculo: “Onde Morrem os Pássaros?”, da Cia de Artes Clandestinos (RO),

Local: Teatro Amazonas

Quanto: Gratuito.

Classificação 10 anos.