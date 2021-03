Defensoria realiza webinário com debate sobre direito das mulheres

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e a Associação de Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Amazonas (ADEPAM) promovem nesta segunda-feira (8) o Webinário da Mulher, em celebração ao Dia Internacional da Mulher. O evento faz parte da campanha “Papo por Elas – edição especial – Um mês para debater direitos das mulheres”, lançada em 1º de março e que segue até dia 29, com o mês inteiro dedicado a levantar reflexões sobre proteção de direitos, enfrentamento à violência e garantias de segurança jurídica das mulheres. Todos os debates têm como palestrantes mulheres especialistas em suas áreas de atuação.

O Webinário da Mulher conta com dois cursos, o primeiro às 14h30, com o tema “Dia internacional das mulheres: A importância da interseccionalidade para a realização dos direitos das mulheres”. A palestrante é Luciana de Souza Ramos, pós-doutora em Desigualdades Globais e Justiça Social pela Faculdade Latinoamericana de Ciencias Sociais - FLACSO e Universidade de Brasília - UNB.

Luciana é também doutora e mestra em Direito pela Universidade de Brasília (UNB); pesquisadora dos Grupos de Pesquisa O Direito Achado na Rua, Grupo Candango de Criminologia da UNB. Assessora no NEEPES/FIOCRUZ para a construção do Mapa de conflitos ambientais de Povos de Tradição Matriz Africana; advogada popular e professora de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Penal e Processo Penal.

O segundo curso do webinário será realizado às 15h30, com o tema “A mulher na Defensoria Pública”, tendo como palestrante Amélia Soares da Rocha, defensora pública do Ceará e professora da Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

Nesta semana, a campanha “Papo por Elas” segue ainda com o curso “Direitos das Mulheres em tempos de pandemia”, no dia 10, às 15h30. O curso será ministrado por Paula Sant'Anna Machado de Souza, defensora pública do Estado de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres.

Como participar

Os debates ocorrem de forma virtual e com acesso ao público em geral, por meio da participação em lives transmitidas nas redes sociais de parceiros institucionais e de cursos online. Cada curso tem disponibilidade de 95 vagas, para o público interno da Defensoria e externo.

As inscrições para o webinário e demais cursos podem ser feitas no site da Defensoria, por meio do link https://defensoriaam.com/esudpam/cursos/. Os cursos são transmitidos via Google Meet, com link disponibilizado na plataforma Coursify (login e senhas para acesso à plataforma serão encaminhados para o e-mail informado na inscrição).

Participam da campanha o Núcleo de Proteção e Defesa da Mulher (Nudem), a Coordenação de Projetos Especiais, a Escola Superior da Defensoria (Esudpam) e a Associação de Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Amazonas (Adepam), além da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI).

A campanha

A campanha “Papo por Elas – edição especial – Um mês para debater direitos das mulheres” teve início no dia 1º de março, com transmissão ao vivo pelo Facebook da FUnATI (FUNATIAMAZONAS). A coordenadora do Nudem, defensora pública, Pollyana Vieira, participou do Bate-Papo FUnATI – “Respeito é bom e é lei!”, junto com a deputada estadual Alessandra Campêlo, presidente da Comissão da Mulher, das Famílias e do Idoso, da Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM).

No dia 3 de março, foi realizado o curso online “Desafios da mulher no meio acadêmico”, ministrado por Dorinethe dos Santos Bentes, doutoranda em Direito e Justiça na Universidade Federal de Minas Gerais; mestra em História pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com especialização em Direito Ambiental e Urbanístico pela UNIDERP e em História Social da Amazônia pela UFAM. Dorinethe também é professora da faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas, lotada na faculdade de Direito – Departamento de Direito Público.