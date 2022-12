De MPB ao Beiradão, Ítalo Gimenez e Maestro Wanderlan agitam show 'Entre Amigos'

O saxofonista Ítalo Gimenez também vai divulgar seu novo álbum "Amazonas in Jazz" lançado este ano. Com dez faixas instrumentais, o trabalho traz composições autorais e de parceiros, mostrando um pouco da riqueza musical do Amazonas. "Vou disponibilizar alguns exemplares desse trabalho, para as pessoas presentes que quiserem conhecer, presentear e ouvir, ao preço simbólico de 25 reais", disse Ítalo.

Manaus/AM - Em clima de festas a Loppiano Pizza apresenta nesta sexta (16) a partir das 19h uma programação musical especial com o show "Entre Amigos", com os músicos Ítalo Gimenez, Maestro Wanderlan e convidados. O repertório passeia entre clássicos da Bossa nova e MPB interpretados por Wanderlan, e o Beiradão, som Amazônico Instrumental

