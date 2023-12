Confira a programação natalina deste fim de semana em Manaus

Manaus/AM - Neste fim de semana os espaços culturais de Manaus recebem a programação do ‘Mundo Encantado do Natal’. Com espetáculos de dança e teatro, além de shows musicais e apresentações circenses, o circuito cultural é gratuito.

Largo de São Sebastião - Neste sábado (09/12), a partir das 18h, artistas circenses animam e interagem com o público durante a programação. No palco montado na lira do Teatro Amazonas, o Corpo de Dança do Amazonas apresenta, às 18h, o espetáculo “Solatium”, seguindo do show musical de Luanita Rangel e banda. A noite termina com a performance de hip-hop “Novos Começos”, com DD Tankers.

Já no domingo (10/12), a programação começa às 17h e conta com as apresentações do Madrigal da UEA, Madrigal do Amazonas e do Corpo de Dança do Amazonas. Além disso, os shows da cantora Lucilene Castro e Jorjão Pampolha animam o público.

Teatro Amazonas - O centenário teatro segue a temporada do espetáculo “Quebra Nozes e o Reino Encantado dos Doces”, apresentado pelo Ballet Álvaro Gonçalves, Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas, Grupo Vocal dos Corpos Artísticos e Madrigal do Amazonas. Neste sábado e domingo, os ingressos estão esgotados. O acesso é gratuito, mediante agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).

No entanto, não precisa de agendamento para o espetáculo infantil “Natal das Crianças”, que acontece neste domingo, às 11h, no Teatro Amazonas. A atração traz a Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) e o Centro Suzuki Amazonas, juntos, no palco. A entrada é gratuita.



Teatro da Instalação - No sábado, às 19h, no Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, Centro), acontece o espetáculo “12 Dias de Natal”. Na trama, o público acompanha as aventuras vividas por Melquior, Baltazar e Gaspar, os três Reis Magos, no caminho que os leva à manjedoura do Menino Jesus, em Belém. Guiados por uma estrela, carregam ouro, incenso e mirra sem saber ao certo o que os espera ao final dos doze dias de Natal. A entrada é gratuita, sem agendamento.

No domingo, também às 19h, o teatro recebe a peça “Natal pra mim, Natal pra todos”. O espetáculo gira em torno de uma criança que mora em uma comunidade que precisa ter um Natal especial, e com todos será o melhor Natal da sua vida. A entrada é gratuita, sem agendamento.

Teatro Gebes Medeiros - No domingo, às 19h, acontece no Gebes Medeiros o espetáculo “Sem Neve na Amazônia”. Na peça, Zuzu, Uiara e Tatá são seres da floresta responsáveis pelo equilíbrio ambiental da Amazônia. Quando as crianças os questionam por que não neva na Amazônia na melhor época do ano eles se sentem obrigados a explicar o porquê. A entrada é gratuita, sem agendamento.

Palácio da Justiça - O Centro Cultural Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, no Centro) segue com a temporada da Fábrica do Papai Noel até 23 de dezembro, das 17h às 21h. O acesso é gratuito, mediante agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br)

Parque Rio Negro - Este ano, o Parque Rio Negro (rua Beira Mar, 121, São Raimundo) também recebe a programação do “Mundo Encantado do Natal”. No sábado, as atividades acontecem das 18h às 21h, com brincadeiras e oficinas voltadas ao público infantil, terminando com um show do cantor Manoel Passos.

No domingo, a programação inicia às 17h, com a apresentação do Coral do Tribunal de Contas do Estado, seguindo do espetáculo de dança com Baille 092. O fim de semana no Parque termina com o show da Banda Contágio.