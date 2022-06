Confira programação do Tacacá na Bossa desta semana em Manaus

Manaus/AM - O Tacacá na Bossa movimenta as quartas-feiras, no Largo de São Sebastião, no Centro, com shows gratuitos, de diferentes estilos. Nesta semana, a partir das 19h, a cantora Isabel Vegas recebe convidados para apresentar um repertório composto de seresta, bossa nova e samba.

No dia 22 de junho é a vez de Gil Valente subir ao palco com o “Especial Chico Buarque”, enquanto Chico da Silva encerra a programação do mês, no dia 29, com setlist de clássicos.

A proposta tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Segundo o idealizador da iniciativa, Joaquim Melo, o Tacacá na Bossa é uma vitrine para os músicos amazonenses, o que tornou a agenda de atrações disputada por artistas interessados em participar do projeto.

“Nós levamos em consideração a variedade de ritmos da nossa cidade, e o Tacacá na Bossa é um dos projetos culturais que vem resistindo ao longo do tempo. Se não fosse a pandemia, estaríamos na 18ª edição do projeto, e a agenda é sempre concorrida”, comenta o organizador.

De acordo com Joaquim, sobre o balanço do primeiro mês, o projeto foi muito bem recebido pelo público em maio. Neste ano, o Tacacá na Bossa, que está na 16ª edição, tem programação até dezembro.