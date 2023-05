Confira programação da Casa de praia Zezinho Corrêa neste fim de semana

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realiza, neste final de semana, 20 e 21, uma programação especial em homenagem aos artistas Zezinho Corrêa, Arlindo Júnior, Klinger Araújo e Teixeira de Manaus. As apresentações acontecem na casa de praia Zezinho Corrêa, localizada no complexo turístico Ponta Negra, Zona Oeste da cidade.



A data deste sábado, 20 de maio, relembra o dia do nascimento de Arlindo Júnior, um verdadeiro guardião das tradições culturais do boi-bumbá. Seu amor pela cultura amazônica foi evidenciado em cada nota musical e em cada gesto durante as suas encenações artísticas. Para além da carreira artística, Arlindo também representou o povo na Câmara Municipal de Manaus (CMM) em duas legislaturas: 2009–2012 e 2013–2016. O “Pop da Selva”, como era conhecido, morreu aos 51 anos, no ano de 2019, vítima de um câncer na pleura.



Já o dia 21 de maio marca o nascimento de Zezinho Corrêa, artista que dá nome à casa de praia. Como vocalista da banda Carrapicho, Zezinho conquistou reconhecimento internacional com a emblemática toada "Tic, Tic, Tac". Com ritmo envolvente, permeado pela magia do boi-bumbá, a toada se tornou um verdadeiro 'hino do Amazonas', levando a alegria contagiante da região para lugares distantes.



Programação



Sábado:

18h às 20h: Lucelia Souza e Trio du Vale fazem (Homenagem ao grupo Carrapicho)

20h às 22h: Cordão do beirarão (Homenagem ao Teixeira de Manaus)



Domingo:

18h às 19h: Daniel Gomes (MPB)

19h às 20h: Celdo Braga e grupo Gaponga

20h às 22h: Arlindo Neto e Klinger Jr. (Homenagem a Arlindo Jr. e Klinger Araújo)

