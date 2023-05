Festival Amazonas de Ópera terá vasta programação neste domingo; confira

Manaus/AM - O Festival Amazonas de Ópera realizará, neste domingo (21), sua I Jornada Acadêmica. O encontro acontecerá às 9h30, no Centro Cultural Palácio da Justiça (CCPJ), localizado na Avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro, e se estenderá com diversas programações ao longo de todo o dia.

A programação é gratuita, e tem como objetivo reunir pessoas que se interessam pela ópera e constituir um elo de troca de informações, fontes, leituras e aproximação da pesquisa com a prática dessa arte na cidade de Manaus e no Brasil.

A participação é aberta a alunos de graduação, professores, musicistas, produtores culturais, artistas, e quaisquer pessoas que tenham interesse na temática. Aos presentes, será conferido certificado de 6 horas de presença como ouvinte.

“Penso que a relevância da Jornada Acadêmica é aproximar mais a sociedade dessa prática artística que é a ópera e transmitir uma visão ampla daquilo que ela é e faz, bem como dialogar com todos sobre as perspectivas de produzi-la, mostrando um pouco do por detrás da cortina do Teatro”, declarou Bruno Miranda, co-organizador do evento.

A programação contará com quatro conferencistas e quatro mesas de comunicação, com falas versando sobre mulheres negras na ópera, dramaturgismo e decolonialidade, questões de identidade cultural, elementos cênicos, leituras e análises de montagens de óperas, análises artístico-crítico e demais assuntos que compõem o universo da ópera.

Confira a programação completa do evento:

Abertura e saudações - Sra. Flávia Furtado (Diretora Executiva do FAO) - 9h

Conferência 01: Ópera e decolonialidade através do dramaturgismo - 9h30Ligiana Costa

• Comunicação 01: Uma marcha fúnebre em um teatro de ópera: simulação e circularidade em I Capuleti e I Montecchi - Ines Bushatsky - 9h50

• Comunicação 02: Apropriação não. Diálogos. O caso da montagem de Orfeu de Monteverdi pela Opera North – 10h05

• Comunicação 03: A formação em direção cênica em Buenos Aires - Marlon Zé - 10h20

• Debate - 10h35

Conferência 02: Hacia una ópera que hable de nosotros - Pedro Salazar - 10h45

• Comunicação 04: O modelo da produção de ópera inédita nos palcos britânicos a partir de 1970: em busca de possíveis tendências na programação Mário Ferraro - 11h05

• Comunicação 05: Coral do Amazonas: a força de um canto, da Floresta Amazônica a Richard Wagner e outros tantos Fabiano Cardoso - 11h20

• Comunicação 06: Castrati, mulheres em papéis en travesti, transições: um fragmento da história feminina na ópera Luísa Francesconi -11h30

• Debate - 11h50

Conferência 03: “Um enfeite de penas e nada mais”: representações de indígenas na ópera brasileira - Bruno M. Braga - 13h20

• Comunicação 07: Acesso à Ópera e Decolonialidade: Formação de Público e de Profissionais Culturais através do projeto Ópera na Cidade - Matheus Avlis - 13h40

• Comunicação 08: As manifestações de colonialidade na ópera profissional brasileira no século XXI: análise dos dados - Homero Velho - 13h55

• Comunicação 09: Ópera e fixação de alteridades: a descolonização do repertório canônico - Maya Suemi Lemos - 14h10

• Debate - 14h25

Conferência 04: Música negra nas Américas: Mulheres Negras líricas do Brasil - Edna D’Oliveira - 14h40

• Comunicação 10: De Aida a Al-´Awdah: ópera e colonialidade em contextos árabes - Gabriel Semerene - 15h

• Comunicação 11: Gorga di cantatrice: a voz feminina no nascimento da ópera - Viviane Kubo - 15h15

• Comunicação 12: Cabocla Butterfy: intersecções entre Ciò Ciò San e as Manazinhas da beira do Rio Amazonas - Taís Vieira - 15h30

• Debate - 15h45

• Cafezinho e encerramento - 16h

Ópera Piedade, de João Guilherme Ripper – Teatro Amazonas 19h