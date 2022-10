Confira programação cultural durante mês das Crianças em Manaus

Manaus/AM - Em comemoração ao Dia das Crianças (12 de outubro), a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, promove, até o dia 26 de outubro, uma programação lúdica com atividades gratuitas voltadas para o público infantil e familiares. Confira a agenda desta semana.

Nesta quarta-feira (5), às 18h, o Centro de Convivência da Família Padre Vignola recebe o espetáculo “O Cavalinho Azul”. Neste clássico de Maria Clara Machado, a imaginação é o ponto de partida para o público viajar pelo mundo azul de Vicente e a menina dos sonhos, na busca incansável pelo cavalinho azul que foi vendido por sua mãe.

Seguindo a programação do dia, no mesmo espaço, às 18h45, inicia o espetáculo “Barquinho”, uma adaptação da clássica história "A Viagem do Barquinho", de Silvia Orthof, que na releitura ganha ares poéticos com barcos iluminados no rio que leva a saudade e o desafio de encontrar o elemento perdido do personagem principal da história.

Já no sábado (8), às 9h, o Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA) recebe o evento “Descobrindo a Amazônia”, que traz atividades de imersão, onde os visitantes viverão experiências multissensoriais simulando uma vivência na floresta amazônica. Trilha sensorial, degustação de frutas amazônicas, contação de lendas amazônicas e brincadeiras indígenas serão realizadas no local.

Veja a programação completa no mês:

Quarta-feira (5/10)

Espetáculo ‘O cavalinho azul’ da Turma de Teatro do Liceu

Horário: 18h

Local: Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro – Unidade Padre Vignola

Entrada: gratuita

Espetáculo ‘Barquinho’ da Turma de Teatro do Liceu

Horário: 18h45

Local: Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Entrada: gratuita

Sábado (8/10)

‘Descobrindo a Amazônia’ com experiências multissensoriais simulando uma vivência na floresta amazônica aos visitantes

Horário: 9h

Local: Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA)

Entrada: gratuita

10 de outubro (segunda-feira)

Festa de Dia das Crianças do Liceu

Horário: 8h

Local: Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro – Unidade Envira

Entrada: gratuita

11 de outubro (terça-feira)

Festa de Dia das Crianças do Liceu

Horário: 8h

Local: Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro – Unidade Envira

Entrada: gratuita

12 de outubro (quarta-feira)

Recreação infantil no Dia das Crianças com diversas brincadeiras e jogos em família

Horário: 16h

Local: Largo de São Sebastião

Entrada: gratuita

14 de outubro (sexta-feira)

Sarau no Hall de Dia das Crianças

Horário: 16h

Local: Hall de entrada do Teatro Amazonas

Entrada: gratuita

15 de outubro (sábado)

Circuito cultural com atividades, recreação, apresentações artísticas e oficinas criativas para crianças

Horário: 10h

Local: Palacete Provincial

Entrada: gratuita

26 de outubro (quarta-feira)

Mostra em alusão ao Dia das Crianças do Núcleo de Dança e Teatro

Horário: 14h

Local: Liceu Claudio Santoro – Unidade Magdalena Arce Daou

Entrada: gratuita