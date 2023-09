Confira mapa de setores para 'TBT do Safadão' em Manaus

Manaus/AM - Após anunciar a mudança de local para a realização do TBT do Safadão, que agora será no Sambódromo, no próximo sábado (7), a Fábrica de Eventos divulgou o mapa de setores para o público. Com entrada principal pela avenida Pedro Teixeira, o Sambódromo receberá uma superestrutura para compor os espaços da festa que receberá Raça Negra, Calcinha Preta e, claro, Wesley Safadão.

Já esgotado, o Lounge Extra VIP contará com um espaço climatizado no backstage e parte da área frontal ao palco. O espaço onde, durante a folia carnavalesca, é ponto para o recuo da bateria abrigará a área VIP do TBT do Safadão. Já o setor Pista será no espaço que compreende as "ferraduras" do Sambódromo.

Motivo da mudança

A mudança se deu devido à possibilidade do Amazonas FC subir para a Série B do Campeonato Brasileiro e precisar da Arena da Amazônia para uma disputa contra o time adversário. "Entendemos que o grande o objetivo da Arena da Amazônia é o futebol e a Fábrica não poderia deixar de apoiar esse grande momento do esporte amazonense. Vamos juntos torcer pelo nosso Amazonas e comemorar no TBT do Safadão", disse Bete Dezembro.

Ingressos

O público poderá adquirir os ingressos no site quero2ingressos.com.br, além das centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara. Com o Lounge VIP esgotado, há ingressos para três setores: Pista, Área VIP e Camarotes. Os valores variam de R$ 90 a R$ 400, a depender do setor escolhido pelo público. Confira:

•Pista: R$ 80 (1⁰ lote);

•Área VIP Poderosa: R$ 250 (1⁰ lote) - com Open Bar (água, cerveja e refrigerante) até o final do evento.

•Camarote Nossa História: R$ 400 (1⁰ lote).

Os ingressos podem ser parcelados em até três vezes, sem juros, nos pontos físicos.