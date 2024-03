Confira agenda de shows gratuitos da Casa de Praia Zezinho Corrêa neste fim de semana

Manaus/AM - A Casa de Praia Zezinho Corrêa, vai receber, neste fim de semana, seis shows gratuitos de diversos gêneros musicais, a partir das 18h, no complexo turístico da Ponta Negra, Zona Oeste.

Nesta sexta, 1º/3, o palco Murilo Rayol vai sediar os primeiros shows do fim de semana, iniciando pelo cantor Jean Sarrafo, trazendo o melhor da Música Popular Brasileira (MPB) e outros gêneros. Em seguida, o vocalista Léo Pablo, ex-guitarrista da banda Carrapicho, leva ao palco os ritmos arrocha, bolero e brega.

No sábado, 2, o ‘happy hour’ continua trazendo muita música com o cantor mirim Matheus Ribeiro, que apresentará as melhores do sertanejo universitário e demais gêneros. Na sequência, a banda Diretoria Uns&Outros, sobe ao palco com um repertório repleto de pé de serra e forró.

A "Tardezinha" deste domingo, 3, continua com uma programação projetada para entreter os visitantes à beira do rio. Para começar, o cantor André Dantas irá se apresentar ao público com os maiores sucessos do pagode. Logo depois, a banda Cateto da Toada promete animar a noite dos manauaras com muito boi-bumbá.