Com Wesley Safadão, Festival do Peixe-boi agita Novo Airão neste domingo

10h às 15h – Festival de Verão no Parna Anavilhanas; 15h – Final do Concurso Garota Eco Festival (traje de banho)

Manaus/AM - O "Eco Festival do Peixe-Boi" volta a acontecer no município de Novo Airão (AM) após interrupção de dois anos em razão da pandemia da Covid-19. A festa começou nesta sexta-feira (14) e vai até domingo (16). O cantor Wesley Safadão e o comediante Tirulipa são atrações do festival, que também terá atrações regionais.

