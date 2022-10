Com Thiaguinho, Belo e Sorriso Maroto, Samba Manaus vai sacudir Sambódromo neste sábado

Manaus/AM - Neste sábado (8) o Samba Manaus vai sacudir a cidade com Thiaguinho, Belo, Sorriso Maroto, Dilsinho, Menos é Mais, Pixote, Turma do Pagode e Xanddy Harmonia no Sambódromo, na Av. Pedro Teixeira. Ingressos ainda podem ser adquiridos nos setores pista e Samba Lounge por R$ 115 e R$ 701,50 respectivamente.

Line up

A abertura dos portões está prevista para acontecer às 19h com pré show do cantor Mikael seguido por Turma do Pagode, Dilsinho, Thiaguinho, Sorriso Maroto, Menos é Mais, Belo, Pixote e Xanddy Harmonia fechando a noite.