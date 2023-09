Com entrada gratuita, Amazonas Filarmônica apresenta 'Sinfonias românticas' no Teatro Amazonas

Manaus/AM - Nesta sexta-feira (08), a Orquestra Amazonas Filarmônica apresenta mais um concerto especial no Teatro Amazonas, às 20h. O concerto “Sinfonias românticas” conta com as melodias cativantes de Franz Schubert, além das ricas harmonias de Anton Brucker. A apresentação promete uma experiência musical envolvente.

Em um universo lírico romântico, o espetáculo apresenta a sinfonia número oito de Schubert, famosa por sua natureza inacabada, criando um senso de mistério e especulação sobre o que o compositor pretendia. E a sexta sinfonia de Anton Bruckner, conhecido por suas sinfonias monumentais, com seus movimentos expansivos e grandiosos.

Segundo o maestro Marcelo de Jesus, regente adjunto da orquestra, o público pode esperar por momentos de doçura, lirismo e fortes harmonias, características desses artistas. “Prepare-se para experimentar contrastes dramáticos entre os momentos suaves e os momentos de intensa expressão”, afirma.

“Esse concerto oferece uma jornada musical única, com a riqueza melódica de Schubert contrastando com a grandiosidade e profundidade emocional da obra de Bruckner. Será uma oportunidade emocionante de apreciar a diversidade da música clássica”, destaca o maestro.

A Amazonas Filarmônica é reconhecida como uma das mais atuantes orquestras brasileiras e conta com um repertório extremamente amplo e variado, abrangendo todos os períodos da história da música e seus mais diversos compositores. Criada em 1997, a orquestra é consagrada pela execução mais abrangente do repertório operístico, dentre todas as orquestras brasileiras.

