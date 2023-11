Cineclube de Arte realiza mostra de filmes dirigidos pelo cineasta Roberto Kahane em Manaus

Manaus/AM - O Cineclube de Arte apresenta, neste sábado (2), o trabalho de Roberto Kahane, cineasta amazonense que possui mais de 40 curta-metragens em sua filmografia. A exibição acontece às 18h30 no Cineteatro Guarany, avenida Sete de Setembro, anexo à Vila Ninita, Centro. A entrada é gratuita e a classificação livre.

A programação inclui cinco curtas, dentre eles o documentário “Silvino Santos, o Fim de um Pioneiro”, uma produção de 1970, ano do falecimento do cineasta Silvino Santos, que entrou na história do cinema brasileiro com um dos maiores realizadores de não-ficção do país. O curta-metragem mostra seus últimos momentos e fragmentos de sua vasta obra cinematográfica, que, coincidentemente, será prestigiada no Teatro Amazonas no dia 29 de dezembro, com a exibição do filme “Amazonas, o Maior Rio do Mundo”.

Além do documentário, serão exibidos os curtas “Fragmentos da Terra Encantada”, “1922, a Exposição da Independência”, “Vale Quem Tem” e “A Propósito de Futebol”. Ao final da experiência, o público poderá acompanhar ainda, uma entrevista com Kahane acerca de suas obras e seu trabalho no ramo cinematográfico.

O Cineclube de Arte é uma iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com o objetivo de valorizar o cinema e os cineastas amazonenses, e fazer com que a população tenha fácil acesso a essas obras cinematográficas.