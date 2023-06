Cineclube apresenta Mostra de Cineastas Amazonenses neste sábado

Primeiro longa de Arnaldo como diretor, a obra tem como proposta uma trama na qual o passado e o futuro sejam como um pêndulo, indo e voltando, com reflexos no presente dos personagens. Segundo o cineasta, a obra foi um recomeço de uma jornada em sua vida para o cinema.

Em “Entre nós”, Arnaldo direciona a história, que conta o drama de Amália (Izabel Vega) e Jandira (Dione Maciel), que vivem na Amazônia, às margens do rio Tapajós. A trama acontece quando a jovem Amália (Fernanda Marquez) se envolve com os irmãos Ferreira, Renato (Lino Camilo) e Ricardo (Denis Carvalho) causando uma grande tragédia que marca para sempre a sua vida e a de todos da Vila Paraíso.

A Mostra de Cineastas Amazonenses, por meio do Cineclube e Arte, apresenta no próximo sábado (24), a partir das 18h30, duas obras estreladas por Arnaldo Barreto. Seja na frente ou por trás das câmeras, o artista abrilhantou os longas-metragens “Entre Nós" e “Até que a última luz se apague”. Este último comemora seus 10 anos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.