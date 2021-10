Cine Casarão promove sessões especiais de Halloween com duas estreias

Manaus/AM - Além de suas tradicionais estreias semanais, o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, promove na ‘Quarta dos Clássicos’ com entrada gratuita, duas sessões especiais de Halloween com exibições de ‘Do Inferno’ e ‘Visões 2’. Já as estreias ficam por conta de ‘Júpiter’ e ‘Adam’. Neste caso, os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no perfil do espaço cultural, no Instagram @casaraodeideias, ao preço de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

Na quarta-feira (27), às 16h30, o público poderá conferir ‘Do Inferno’, de Albert Hughes. Em 1888 a cidade de Londres vive um horror sem precedentes, principalmente para aqueles que vivem em Whitechapel. Lá, mora Mary Kelly e seu grupo de amigas, que vive sendo hostilizado pelas gangues locais. Até que uma das companheiras de Mary, Annie, é repentinamente sequestrada, seguido pelo brutal assassinato de Polly. Desconfiando que tais acontecimentos sejam na verdade uma ‘caçada’ às garotas, o caso logo chama a atenção de Frederick Abberline, um brilhante e perturbado inspetor de polícia que muitas vezes usa de seus poderes psíquicos para solucionar casos.

Também na quarta, às 18h30, será exibido ‘Visões 2’, de Danny Pang. Convidados por um amigo, um grupo decide visitar a Tailândia, mas ao invés de conhecer os pontos turísticos, eles preferem se isolar na distante fazenda do rapaz para tentar convocar fantasmas. O jogo perigoso conta com a ajuda de um livro chamado ‘Dez Maneiras Para Ver Um Fantasma’, roubado de uma misteriosa loja de artigos de segunda mão. O que estes jovens acabam aprendendo, da pior maneira possível, é que não se deve brincar com o desconhecido.

Estreias

Na quinta-feira (28), às 19h30, estreia o filme brasileiro ‘Júpiter’, de Marco Abujamra. O longa conta a história de Mário, um detetive particular passando por uma crise de meia idade. Quando ele descobre que tem um filho de 17 anos, fruto de uma relação fora do casamento, sua vida muda drasticamente. Tentando encontrar algo que o ajude a se relacionar com o filho, ele descobre que o menino é um gênio do xadrez e passa a incentivar sua carreira, empolgado com a possibilidade de fazer parte de algo importante pela primeira vez na vida. A reexibição será na sexta-feira (29), às 15h30.

Na sexta, estreia ‘Adam’, de Maryam Touzani. Nele, Abla é uma viúva e mãe de uma menina de 10 anos. Batalhando para sobreviver e conseguir um bom futuro à garota, ela começa a vender pães e doces marroquinos. Quando uma jovem grávida aparece em sua porta buscando refúgio, ela se vê obrigada a repensar seu estilo pragmático de maternidade, e tem sua vida mudada completamente. As reexibições acontecem no sábado (30), às 15h30, e no domingo (31), às 16h30.

Ainda na programação do Cine Casarão, é possível conferir as reexibições de ‘Cabeça de Nêgo’ (sexta, 17h30; sábado, 19h30), ‘Zimba’ (sábado, 17h30) e ‘A Última Floresta’ (domingo, 18h30). Vale ressaltar que a sala de exibição do Cine Casarão está funcionando com 50% de sua capacidade, ou seja, apenas 18 lugares. Também está sendo colocada em prática a triangulação de assentos, proporcionando assim o distanciamento seguro.