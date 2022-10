Cileno, JJ Mesclado e Mike Love se apresentam neste domingo em Manaus

Manaus/AM - Manaus tem uma história sólida com o reggae e, nomes como Cileno e Johnny Jack Mesclado figuram no topo do movimento musical regional. Neste domingo (9), os artistas locais sobem no mesmo palco em que Mike Love, artista que vem direto do Havaí. O evento está marcado para acontecer no Ao Mirante a partir das 16h. Os ingressos já estão no último lote.

Com mais de 50 composições e 23 anos de carreira, a banda Johnny Jack Mesclado tem e vai apresentar clássicos como “Aquela Menina”, do álbum “Que Jah Abençoe”, de 2003; “Fim de Semana”, de “Luz de Raiz”, de 2005; assim como sucessos dos discos “Três”, de 2009; “De Fone Pro Mundo”, de 2013; e dos EPs “Añoranza”, de 2015; e “601”, de 2016 e a mais recente, Dente de Leão.

Cileno comemora 42 anos de carreira e é considerado o precursor do reggae na capital. "Www. i love you", "Mimo de Beija-flor", "Vibe Zona Sul", são algumas das composições mais famosas do cantor.

O evento pretende levar artistas locais para o mesmo palco de Mike Love, contribuindo para fortalecer o Amazonas no roteiro de grandes shows internacionais. Os ingressos custam R$ 50 pelo https://www.sympla.com.br/evento/mike-love-in-concert-manaus/1718431