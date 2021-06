Cileno e Adonay Brasil comandam Live Especial Reggae

Manaus/AM - Dois ícones do reggae nortista, Cileno e Adonay Brasil se encontram em um super especial de reggae, transmitido pelo YouTube e Facebook. Os artistas prometem tocar seus grandes sucessos, além de levar novidades aos fãs. A apresentação faz parte do GP Music, uma série de lives promovida pelo Grupo Pactum com o intuito de contribuir com a cultura amazonense.

Cileno é precursor do reggae em Manaus. Em sua carreira reúne sucessos como www iloveyou , Lusis, Vibe Zona Sul, Feira Hippie e Novenário. São 40 anos de carreira respeitada na música do Norte do País.

Adonay Brasil também é um dos grandes expoentes do reggae na Amazônia. Nos anos 2000, ficou conhecido por ser vocalista da famosa banda manauara de reggae ‘Casulo’. Com a banda emplacou hits como Yara, Pita, Meu Lugar e Sol e Lua, todas autorais. Dividido entre Amazonas e Acre, o cantor também venceu o reality musical “Nossa Energia Move a Amazônia”, Estúdio Nema.

A live GP Music com Cileno e Adonay Brasil está marcada para esta quinta-feira (17), às 20h pelo facebook @grupopactumoficial

“Vamos ter o privilégio de promover esse super encontro com exclusividade para o GP Music. Queremos trazer artistas que estão com trabalho de excelência e dar oportunidade para que eles mostrem isso com estrutura de qualidade, tanto de imagem quanto de som. O Grupo Pactum entra com toda a estrutura e o artista com o trabalho, a fim de que mais uma vez possamos estar somando com o nosso celeiro de talentos”, explica CEO e gestora cultural, Jôci Carvalho.

A programação começou no início do mês com o Nelson Vity. O artista conhecido por ser um showman dos bailes de formatura e grandes eventos, trouxe à luz sua face gospel. Em seguida, a cantora Fernanda Sena comandou o especial do Dia dos Namorados cantando, inclusive, músicas inéditas. Raiff Matos é a próxima atração do GP Music deste mês; um convidado especial pela carreira gospel e também por ser presidente da Comissão de Cultura de Manaus.