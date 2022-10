'Chico Para Sempre' e mais duas produções brasileiras estreiam nesta semana no Cine Casarão

Manaus/AM - A produção cinematográfica brasileira terá espaço garantido, nesta semana, no Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte e localizado no Casarão de Ideias, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Isto porque, a partir desta quinta-feira (20), três produções nacionais – ‘Os Ossos da Saudade’, ‘No Outro Encontro Você’ e ‘Chico Para Sempre’ – entram em cartaz no local. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

A primeira exibição, na quinta-feira, será de ‘Os Ossos da Saudade’, às 16h. O documentário, de Marcos Pimentel, trata das ausências, narrado a partir das vivências de personagens que habitam os territórios do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde, cinco países que compartilham do mesmo idioma, a Língua portuguesa.

Essas pessoas contam, no filme, seus sentimentos de falta e distância, sintetizadas em uma só palavra: saudade. O documentário apresenta um panorama sobre singularidades e semelhanças culturais entre esses países lusófonos, enfatizando as ligações afetivas que existem entre as pessoas, ligações essas que são capazes de criar pontes e atravessar oceanos. A reexibição será no domingo (23), às 15h30.

Na sequência, às 18h, de quinta-feira, entra em cartaz ‘No Outro Encontro Você’, de André Bushatsky. Quatro amigos se reúnem para passar um tempo e o feriado de Ano Novo juntos em um sítio, mas à medida que os dias passam, as verdades e honestidades cruas e frias começam a aparecer no grupo. A reexibição ocorre no sábado (22), às 19h30.

E por fim, às 19h30, de quinta, será exibido ‘Para Sempre Chico’, de Wagner de Assis. Vinte anos após a sua morte, o mineiro Chico Xavier tem sua vida contada no documentário, e conta com a participação do jornalista Marcel Souto Maior, autor de uma das biografias mais bem sucedidas do médium. A reexibição será domingo, às 19h30.

Continuações

Ainda na grade de programação do Cine Casarão, o público pode conferir ‘Mi Iubita, Meu Amor’ (sexta-feira, dia 21, às 16h), ‘Fé e Fúria’ (sexta-feira, às 17h40; domingo, às 17h30), ‘Lima Barreto, Ao Terceiro Dia’ (sexta-feira, às 19h30), ‘Contatado’ (sábado, às 15h30) e ‘Marte Um’ (sábado, às 17h30).