Cantor Luso apresenta o ‘I Love Cazuza’ em noite especial de Halloween

Manaus/AM - Amante da poesia de Cazuza, o cantor Luso Neto tem na arte dele, a mesma irreverência do ídolo, o qual identifica a inevitável inspiração para suas composições. Cantando o amor em seu estado mais latente, Luso traz ao público uma homenagem à poesia que nunca morre, no próximo sábado (31) a partir das 20h no Blend Café Lounge, uma noite de Halloween especial.

Nesse show, o cantor e compositor amazonense, trará os grandes sucessos que marcaram e ainda marcam várias gerações, com voz dele incrivelmente eclética e perfeitamente encaixada no estilo de Cazuza. “Ele faz parte da minha história. Por muitos anos, interpretei esse poeta maravilhoso, cuja poesia extrapola o tempo e o espaço e, particularmente, me fala coisas com as quais me identifico desde que visitei a história dele. Cazuza foi fundamental para a minha formação e me trouxe muitos momentos felizes no palco", enfatizou o cantor amazonense.

Luso conta que apresenta esse show há 15 anos e que com ele teve a oportunidade de viajar pelo Brasil para vários locais, percorrendo teatros de renome entre sul e sudeste. No setlist, além dos grandes sucessos, Luso mostrará também o lado B e composições do mestre conhecidas, mas cantadas em outras vozes, além, claro de suas músicas próprias, inéditas e que fizeram sucesso nos últimos anos.

Durante o repertório do show "I Love Cazuza", Luso e o Blend presentearão com brindes as mesas que tiverem componentes com fantasias ou que estiverem caracterizados de Cazuza. A melhor fantasia e o melhor Cazuza serão premiados com uma surpresa.