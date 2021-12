Campeonato Amazonense Absoluto e Feminino de Xadrez iniciam neste sábado

Manaus/AM - A Federação Amazonense de Xadrez (FAX) realiza nos dias 04, 05, 11 e 12 de dezembro, às 10h, o Campeonato Amazonense Absoluto e Feminino de Xadrez, no Taj Mahal Hotel, Avenida Getúlio Vargas. Serão 7 rodadas onde os jogadores terão 90 minutos e mais 30 segundos por jogada no tabuleiro.

O Campeonato AM ABS e FEM de Xadrez são os principais e mais fortes do Estado, onde são declarados o Campeão e Campeã Estadual. No total serão 56 jogadores, sendo 42 (ABS = todos os naipes) e 14 femininos, o termo absoluto refere-se que homens e mulheres podem jogar no mesmo torneiro sem desigualdade.

A Federação Amazonense de Xadrez (FAX), foi fundada em 31 de março de 1968, pelo Português Alexandre Gonçalves que participou da Olimpíada mundial de xadrez e foi o pioneiro pelo ensino e prática do Xadrez no Estado.

O Vice-Presidente da FAX, Paulo Lima, falou sobre alguns campeões que participarão do campeonato. "No absoluto temos 7 campeões amazonenses participando, dentre eles o atual Campeão Amazonense (Mestre Nacional) MN Igor Borge, entre outros como (Mestre Fide) MF Andrey Neves, MN Pedro Moraes, MF Renan Reis, (Candidato à Mestre) CM Victor Oliveira, CM Roberto Rocha e CM Leonardo Gadelha, são jogadores titulados que já foram Campeões Amazonenses e estarão participando do evento". Afirmou

No ano de 2018 houve uma necessidade da renovação no xadrez e aproximamos a FAX às escolas incentivando nossos jovens e também nossas enxadristas mulheres, pois haviam poucas jogadoras participando dos eventos. Em 2019 foi realizado o primeiro o primeiro Campeonato Amazonense Feminino, onde tivemos como Campeã a Aline Ribeiro ex-atleta do colégio Dom Bosco e Rede La Salle. Dentro da competição feminina existe uma média de 15 participantes inscritas, e dentre elas está a Vice Campeã Brasileira Escolar Vitória Aparecida que conquistou o título de segundo lugar em Natal, Rio Grande do Norte, nos jogos Escolares da Juventude. Concluiu Paulo.

Prêmio

Serão distribuídos R$800,00 entre os 3 primeiros lugares, além de troféus para os 3 melhores colocados.

1º colocado Absoluto Troféu + R$400,00

2º colocado Absoluto Troféu + R$300,00

3º colocado Absoluto Troféu + R$100,00