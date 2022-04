Bar do Boi promove exaltação indígena neste sábado em Manaus

Manaus/AM - O Ensaio dos Bumbás apresenta neste sábado (23) o Bar do Boi "Waiá-Toré, a Grande Celebração Tribal", com início às 21 horas, no Centro de Convenções – Sambódromo. A entrada é gratuita.

A temática do evento é inspirada no Dia de Luta e Resistência dos Povos Indígenas, marcado na última terça-feira. Marciele Albuquerque, Cunhã Poranga do Boi Caprichoso e legítima representante do povo indígena Munduruku, fará uma evolução show que exaltará os originários.

Para marcar a experiência, a indígena Thaís Kokama reproduzirá grafismos nativos na pele dos torcedores, reforçando a importância do conhecimento sobre a cultura dos povos indígenas.

A noite de Bar do Boi também celebrará os 15 anos de parceria entre Paulinho Viana e Marujada de Guerra. O levantador de toadas e o melhor ritmo do Festival têm marcante história nos eventos culturais em Manaus e subirão ao palco para relembrar grandes momentos dessa trajetória.

A constelação de atrações do Bar do Boi "Waiá-Toré, a Grande Celebração Tribal" fica completa com o grupo Canto da Mata, Márcio do Boi, Klinger Junior, Arlindo Neto, Ornello Reis e Germano Martins, além das participações dos grupos de dança e torcidas.

O Bar do Boi "Waiá-Toré, a Grande Celebração Tribal" tem mesas à venda pelo (92) 99103-6772 e camarotes pelo (92) 98833-0777.

Rádio Caprichoso - Após o sucesso da estreia, o programa oficial do Boi Caprichoso na rádio FM O Dia vem para mais uma edição repleta de toadas e bastidores da temporada.

Neste sábado, a partir das 17 horas (Manaus), a Rádio Caprichoso terá a presença de Klinger Junior que, acompanhado da Banda Movimento, vai aquecer a nação azul e branca para o Bar do Boi. Além de muita toada, o programa trará os bastidores da produção do álbum "Amazônia, nossa luta em poesia", do Boi Caprichoso, e a agenda de eventos oficiais em Manaus e Parintins - com destaque para a festa de lançamento do produto fonográfico que será trilha musical do touro negro no 55° Festival Folclórico de Parintins.

Para ouvir a Rádio Caprichoso, o torcedor pode sintonizar FM 93,1 em Manaus e região metropolitana, baixar o aplicativo da rádio FM O Dia (disponível para Android e iOS) ou pelo site fmodia.com.br/manaus.

Eventos exclusivos - O pioneiro e badalado calendário do Movimento Marujada segue sob grande expectativa de sucesso, diante da alta procura. Feijoada VIP e Bar do Boizinho já tem bilheterias abertas.

A Feijoada VIP, confirmada para o dia 4 de junho, promove vendas do duo iguaria + camisa por R$ 150, no escritório do Movimento Marujada.

O Bar do Boizinho, que será em 5 de junho, abriu inscrições para os brincantes mirins através do (92) 99321-6216 e para venda de mesas a R$ 100 pelo (92) 99112-1094.

A novidade da semana é o início da venda de passaportes da Caravana Azulada para o Festival de Parintins. A viagem, no N/M Golfinho do Mar II e exclusivamente para os segmentos do Caprichoso em Manaus, terá nesta edição bilhetes limitados disponíveis aos torcedores que desejam viver a singular experiência que só a Caravana proporciona.

A Caravana Azulada sai do Porto Manaus em 17 de junho, às 19 horas, e retorna de Parintins em 28 de junho, às 11 horas.

Os passaportes limitados da Caravana Azulada custam R$ 500, incluem alimentação e podem ser adquiridos no escritório do Movimento Marujada, em variadas formas de pagamento sob consulta. Informações podem ser obtidas pelos fones (92) 99103-6772 e 99164-2585.