Festival multicultural celebra 2 anos do projeto Vidas Indígenas Importam

Manaus/AM - Na próxima quinta-feira(21), o Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato abre as portas para o Festival Multicultural “Vidas Indígenas Importam” com apresentações artísticas indígenas, feira de artesanato, grafismo corporal e espaço de cura indígena. Os ingressos estarão à venda na bilheteria do evento.

O evento vai promover uma imersão única na cultura e saberes dos povos originários, além de contar com a presença de personalidades indígenas como Cláudia Baré, Vanda Witoto - primeira amazonense vacinada contra Covid-19 e Yra Tikuna, artista indígena e também coordenadora do projeto “Vidas Indígenas Importam”.

"O projeto Vidas Indígenas Importam ajudou muitas comunidades durante a pandemia. Os nossos parentes não tinham o que comer na época, sem vender seus artesanatos, fazer suas apresentações, nós ficamos isolados. Eu liguei pra Márcia[Novo], pedi ajuda e deu certo. Começamos o projeto ajudando a aldeia Inhãa-bee, depois Rouxinol, aldeia Branquinha, aldeia Gavião. Às vezes somos invisíveis, por isso precisamos nos unir. E o Vidas Indígenas foi e é importante para nós, fico feliz por esse projeto continuar e espero que ainda ajude bastante a nossa comunidade”, afirmou Yra.

O festival vai celebrar o trabalho realizado pelo projeto que prestou assistência para mais de 2 mil famílias indígenas no Amazonas. Para Márcia Novo, artista e ativista, o Vidas Indígenas Importam se tornou uma grande rede de apoio para esses povos.

"Agora no pós-pandemia, estamos focando em fomentar a economia e independência dessas comunidades indígenas. Por isso, resolvemos celebrar os dois anos de projeto no Curupira Mãe do Mato fomentando principalmente a venda e compra de produtos indígenas e proporcionando uma experiência única de conexão do manauara com a sua própria cultura. Vai ter Caxiri na cuia, muita música indígena, convidados ilustres, feirinha e muita energia boa!", destacou a cantora que também é uma das coordenadoras do projeto.

Serão atrações musicais no evento o Grupo Kuiá, Grupo Ruaringo, Grupo Maynuma Kokama, Grupo Wotchimaücü , Elizete Tikuna o apresentador Yuri Apurinã e os convidados não-indigenas Márcia Novo, Márcia Siqueira, Gabriela Dias e Nando Monte Negro. O público também poderá desfrutar da rica culinária indígena como Caxiri, Formigas, Cachaça do índio e outros.

Além da moda indígena com venda de roupas, bolsas e artesanato confeccionado pelos indígenas, grafismo corporal indígena pelas mãos de Thais Kokama e um espaço dedicado à cura indígena com a curandeira Regina Sateré Mawé e Ivan Tukano.

Os ingressos custam R$ 15 e podem ser adquiridos na bilheteria do Curupira Mãe do Mato, no dia do evento. Os recursos arrecadados serão destinados aos profissionais indígenas que trabalharão no Festival Multicultural.