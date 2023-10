Amazonas terá mais de 15 mil casos de câncer de mama até 2025, diz pesquisa

Manaus/AM - O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, respondendo por cerca de 25% dos casos novos a cada ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). No Amazonas, a estimativa é de que até 2025 ocorram cerca de 15 mil novos casos da doença.

Para alertar a população sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama, foi criado o movimento Outubro Rosa. A campanha teve início nos Estados Unidos, na década de 1990, e desde então vem ganhando força em todo o mundo. O objetivo é chamar a atenção para a necessidade do diagnóstico precoce da doença, que pode aumentar as chances de cura.

O mês de outubro é um período crucial para disseminar informações sobre o câncer de mama. Como destaca a médica oncologista Dra. Najla Pinheiro, “a conscientização sobre a prevenção e detecção precoce do câncer de mama é fundamental para salvar vidas”. Por isso, é importante que mulheres de todas as idades estejam atentas aos sinais da doença e realizem exames preventivos regularmente.

O autoexame das mamas é uma das formas mais simples e eficazes de detectar precocemente o câncer de mama. Ele pode ser realizado mensalmente pelas próprias mulheres, em casa ou no banho. Além disso, é essencial agendar consultas médicas regulares, incluindo exames clínicos e mamografias, conforme a idade e histórico pessoal.

Para a médica oncologista, Dra. Najla Pinheiro, adotar um estilo de vida saudável também é fundamental na prevenção do câncer de mama. “Isso inclui manter uma alimentação balanceada, praticar atividades físicas regularmente e evitar hábitos prejudiciais, como o tabagismo e o consumo excessivo de álcool”, complementa o médico oncologista.