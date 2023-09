Stevia: mitos e verdades sobre o adoçante de origem natural

Os edulcorantes à base de stevia, cujo aporte calórico é zero, podem ser uma ferramenta valiosa para entregar produtos que aliam saúde e bem-estar. Cada vez mais empresas de alimentos e bebidas estão usando a stevia para criar produtos de excelente sabor com açúcares reduzidos e menos calorias totais

Originalmente, as folhas de stevia possuem seu dulçor característico, mas é necessário saber fazer a extração dos componentes que dão dulçor corretamente. Existem mais de 70 glicosídeos de esteviol diferentes em uma única folha e cada um deles confere um perfil de dulçor único aos alimentos adoçados com stevia.

Ainda de acordo com o especialista, existem atualmente mais de 200 estudos de pesquisa científica que comprovam a segurança dos extratos de stevia, que tem os componentes extraídos e purificados conforme os padrões regulamentares. Por isso, ele lista abaixo cinco mitos e verdades sobre a planta que podem ajudar a decidir na hora de escolher alimentos e bebidas com redução de açúcares.

As folhas contêm mais de 70 glicosídeos de esteviol, nome científico dado ao componente responsável pelo dulçor, e a intensidade pode ser entre 200 e 300 vezes maior que a do açúcar, mas sem aportar as calorias dele. “A stevia é usada há centenas de anos, e hoje, sua aplicação em alimentos e bebidas é respaldada pela ciência”, explica o especialista Henrique Ortuno Moreno.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.