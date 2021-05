Abertas inscrições para a Escola Sesc de Artes Dramáticas

Manaus/AM - Dedicada à formação gratuita de atores/atrizes para atuação profissional nas artes cênicas, com ênfase no teatro, a Escola Sesc de Artes Dramáticas está com inscrições abertas para o processo seletivo. Para participar, os candidatos precisam ter concluído o Ensino Médio e ter 18 anos completos no ato da inscrição.

O curso é presencial e terá início no segundo semestre/2021, com duas turmas noturnas e aulas de segunda a sexta, das 18h30 às 22h. Em caráter extraordinário e provisório, as aulas terão início on-line. A carga horária total é de 1.450 horas e a montagem cênica de formatura.

O currículo do curso conta com estudos de interpretação, corpo, voz, musicalização, figurino, cenografia, direção de arte, história da arte e produção teatral. Além da realização de experimentações artísticas e projetos de pesquisa. A Escola dispõe de um corpo de professores altamente capacitado, estrutura de salas e equipamentos de ponta para a realização das aulas, além de um teatro e um anfiteatro dentro do Polo.

Durante o curso, serão oferecidos intercâmbios com artistas e companhias profissionais da cena teatral brasileira e latino-americana. A Escola Sesc de Artes Dramáticas integra o Polo Educacional Sesc, que está localizado na av. Ayrton Senna, 5677, Jacarepaguá, Rio de Janeiro.

Zelando pela segurança de todos e respeito às recomendações das autoridades sanitárias para controle da pandemia Covid-19, todas as etapas do processo seletivo serão realizadas on-line. Para fazer as inscrições, os interessados devem acessar o site https://escolasesc.net/esad, no qual também podem ser obtidas mais informações sobre o curso e consultado o edital. O prazo para inscrição termina no dia 31 de maio