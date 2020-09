14ª edição da Primavera dos Museus terá participação do Amazonas

Manaus/AM - Museus do Amazonas, administrado pelo governo do Estado, foram confirmados na 14ª edição da Primavera dos Museus. A ação é coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) com o tema “Mundo Digital: Museus em Transformação” e vai oferecer programação virtual a partir desta segunda-feira (21) até domingo (27).

Confira a programação dos museus do Amazonas

Conteúdo ficará disponível de hoje (21/09) a domingo (27/09) no cultura.am.gov.br

Museu Tiradentes

• Contação de história – Vídeo “Os bombeiros do Comandante Ventura”, sobre os bombeiros voluntários que atuaram em Manaus, do Coronel Roberto Mendonça

Museu do Seringal Vila Paraíso

• Visita virtual

Museu da Imagem e do Som do Amazonas

• Vídeo “Memória de uma cidade – em fotografia”, da fotógrafa Selma Carvalho

• Visita virtual “Misam em um clique”

Museu de Arqueologia do Amazonas

• Vídeo sobre a Arqueologia Amazônica

Museu de Numismática Bernardo Ramos

• Vídeo “Mudança para a era digital do Museu de Numismática”

Pinacoteca do Amazonas

• Filme “Pinacoteca do Amazonas em Transformação”, elaborado pelo artista Otoni Mesquita

• Filme “Pinacoteca do Amazonas – Seres da Floresta”, elaborado pelo artista Otoni Mesquita

• Oficina virtual de modelagem em argila para iniciantes, ministrada por Paulo Holanda, arte-educador

Museu do Teatro Amazonas

• Vídeo de curiosidades do Museu do Teatro

Para ter acesso à programação completa da 14ª Primavera de Museus, basta acessar o link http://eventos.museus.gov.br/.