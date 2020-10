Xbox Series X e S chegam em 10 de novembro no Brasil

Mesmo com toda a problemática da pandemia do Covid-19, a Microsoft confirmou que Xbox Series X e S estarão em solo nacional no dia 10 de novembro. Dessa forma, a chegada dos consoles vai acompanhar a data de lançamento global, para a nossa alegria.

Os games da next generation estarão disponíveis nas lojas físicas já no próximo mês. “Esse é o momento mais esperado pelos nossos fãs. Estamos muito felizes em lançar os Xbox Series X/S no Brasil, o que só foi possível com uma grande priorização do nosso mercado”, diz Bruno Motta, gerente da marca Xbox por aqui.

O Xbox Series X e Series S custarão R$ 4.999 e R$ 2.999 no Brasil, respectivamente.

