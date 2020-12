WandaVision tem um cartaz relevador divulgado; vem ver

Parece que ninguém quer sair da hype de WandaVision (e eu sou um desses). Eis que a Disney+ divulgou mais um pôster da nova série da Marvel que (finalmente!) irá ao ar no dia 15 de janeiro do próximo ano.

A nova imagem, como as anteriores, dá dicas sobre a data presente. Pelo formato da televisão, estamos falando dos anos 2000, quando a Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany) estão caracterizados com seus uniformes.

O detalhe do balde de abóbora relembra aqueles funkos fofíneos divulgados: o casal aproveitaria o Dia das Bruxas para utilizar os uniformes mais livremente.

Mas o que chama a atenção mesmo de todos os pôsteres é o tempo: a vida do casal começaria nos anos 1950 até os atuais, ou seja a Feiticeira e Visão no mínimo viajam no tempo ou ela consegue, com seus poderes telecinéticos, criar diversas realidades no tempo presente, mas pensando no passado.

​

WandaVision será a primeira série da Marvel e tem o casal Wanda (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany) como protagonistas. O muito aguardado seriado será exibido na Disney+, a partir de 15 de janeiro de 2021.

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

