Viúva Negra tem spoilers de Melina revelados por livro; confira

O filme solo de Viúva Negra teve sua estreia adiada por conta da pandemia do novo coronavírus, o que não impede nosso acesso, cada vez mais, a informações oficiais.

É o caso da vida de Melina, vivida por Rachel Weisz, e Mason (interpretado por O.T. Fagbenle). Sobre a espiã, o ‘Black Widow: The Official Movie Special Book‘ aponta que a espiã foi treinada na Sala Vermelha.

“Sou uma das Viúvas Negras. Fui tirada dos meus pais quando era pequena e fui entregue a Dreykov (Ray Winstone), o diretor da Sala Vermelha. Ele é o cérebro por trás do treinamento pelo qual passam todas as viúvas. Acho que Melina se apega a ele depois de um tempo… Definitivamente, ela foi submetido a uma lavagem cerebral por ele. Ela acredita em sua causa, que ele tem boas intenções e está fazendo o bem no mundo.”

A atriz também falou sobre as relações com os outros agentes: “No início do filme, sou uma espiã russa se passando por uma mãe americana. Estou fingindo que a pequena Natasha e a pequena Yelena (Florence Pugh) são meus filhos e que Alexei (David Harbour) é meu marido.”

Enquanto isso, também temos a sinopse oficial de Melina Vostokoff: Ela é uma mortífera espiã, altamente especializada e passou pelo programa de treinamento da Sala Vermelha quatro vezes. Depois de várias missões secretas, uma das quais envolveu a jovem Natasha Romanoff, a Sala Vermelha reconheceu a inteligência de Melina, tornando-a uma de suas principais cientistas. Depois de décadas de serviço, Melina conseguiu se distanciar da Sala Vermelha, mas assim que Natasha reaparece, Melina terá que decidir de que lado está sua lealdade.

Além de Scarlett Johansson no papel principal, o elenco conta com David Harbour, Rachel Weisz, Florence Pugh e O.T. Fagbenle.

O filme deve estrear nos cinemas em maio de 2021.

