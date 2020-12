Superheróis da Marvel ganham sete colecionáveis Street Art; vem ver

Homem de Ferro, Capitão América, Demolidor, Miles Morales, Homem-Aranha e Luke Cage estão um pouco diferentes… Os super-heróis da Marvel ganharão colecionáveis Funko Pop.

As novidades estão nos fatos de que a coleção é Street Art e que será vendido com exclusividade na loja GameStop.

Coming Soon: Pop! Marvel: Spider-Man. This is the sixth bobble-head of seven included in the Funko STREET ART collection exclusively at GameStop. Pre-order today! https://t.co/jdfB9RgESq #Funko #FunkoPop #Pop pic.twitter.com/5RzYNKLOLG