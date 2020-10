Star Wars Especial de Natal tem imagem de divulgação hilária; Vem ver

Com uma imagem no mínimo irônica, a Disney confirmou que teremos Lego Star Wars - Especial de Natal.

Com uma mão de Lego em um laço vermelho escrito Para Luke De Seu Pai, a produtora anunciou “Os Wookiees celebram o Dia da Vida e a gente comemora com o LEGO Star Wars - Especial de Natal. Disponível em breve. Só no #DisneyPlus”.

Os Wookiees celebram o Dia da Vida e a gente comemora com o LEGO Star Wars - Especial de Natal. Disponível em breve. Só no #DisneyPlus. pic.twitter.com/IFbfGOnWVs — Disney+ Brasil (@DisneyPlusBR) October 15, 2020

A Disney tenta recuperar Star Wars por meio do Universo Expandido: a última trilogia não teve uma boa aceitação de público, mas The Mandalorian (o spin off em live-action) e Baby Yoda mantém a hype de uma galáxia muito, muito distante.

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party