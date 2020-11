Spider-man: Miles Morales faz tributo a Chadwick Boseman

O Homem-Aranha é um dos personagens mais famosos no mundo nerd, não dá para negar. E o novo game do amigão da vizinhança ainda rendeu uma homenagem especial a outro ícone: Chadwick Boseman.

A precoce morte do ator que deu vida ao Rei T’Challa foi lembrando no novo game Spider-Man: Miles Morales. Ao final do jogo, há o tributo:

“Em amada memória ao nobre rei Chadwick Boseman. Sua hora, força e compaixão irão reverberar por gerações. Wakanda forever”

(Ah, pronto, agora eu quero esse jogo).

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]