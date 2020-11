Era uma vez em Hollywood vai virar livro nas mãos de Tarantino?

O filme Era uma vez em Hollywood, dirigido pelo mestre Quentin Tarantino, vai virar livro. Pelo menos, é o que o Deadline informou aos fãs cinéfilos, ao confirmar que o artista fechou um contrato de duas obras com a editora HarperCollins.

Os rumores apontam que um dos livros será a versão de ‘Era Uma vez em Hollywood’ e mais uma outra obra de não-ficção, intitulada Cinema Speculation.

Confira a sinopse do filme: No final da década de 1960, Hollywood começa a se transformar e o astro de TV Rick Dalton e seu dublê Cliff Booth tentam acompanhar as mudanças

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]