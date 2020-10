Rocky Balboa: antologia e spin offs chegam completo na Netflix

A nostalgia toma conta do mundo nerd ultimamente. Além de termos Rambo no game Mortal Kombat 11: Ultimate, outro personagem vivido por Sylvester Stallone estará mais próximo do que os anos de 1970.

É que Rocky Balboa estará completo na Netflix. E mais: os spin off ‘Creed’ também estarão disponíveis na plataforma de streaming, a partir desta sexta-feira (23).

Vale a pena lembrar as sinopses dos filmes do lutador norte-americano, que corria atrás de seu sonho e ainda ser um bom pai.

1 – Rocky: Um Lutador (Rocky 1976)

O filme conta a história de Rocky, um boxeador da Filadélfia que nunca teve chance no esporte e se vê na contingência de exercer um trabalho paralelo como capanga de um agiota, mas que tem sua vida transformada ao receber do campeão peso-pesado Apollo Creed a oportunidade de disputar o título máximo do boxe.

Rocky valeu uma indicação de melhor ator no Oscar para Sylvester Stallone.

2 – Rocky II: A Revanche (Rocky II 1979)

Após a luta com Apollo Creed, os fãs de boxe pedem uma revanche. Porém, Rocky sofreu graves ferimentos no último combate, e anuncia o seu afastamento dos ringues. Concentra-se no seu relacionamento com Adrian, acabando por se casar e manter uma rotina familiar estável. Porém, o chamamento do ringue assombra-o de tal modo que ele não se consegue manter afastado por muito tempo.

3 – Rocky III – O Desafio Supremo (Rocky III 1982)

Após se consagrar campeão dos pesos pesados ao derrotar Apollo Creed e defender seu título por dez vezes, Rocky Balboa decide largar sua carreira de pugilista, até ser desafiado e insultado por Clubber Lang. Ainda abalado pela morte de seu treinador e recebendo a ajuda de seu ex-adversário Apollo Creed, Rocky decide retornar aos ringues para enfrentá-lo.

4 – Rocky IV (1985)

Após reconquistar o título de campeão mundial de boxe e derrotar Clubber Lang, surge um novo desafio para Rocky: um novo e forte lutador de boxe da União Soviética chamado Ivan Drago, um superatleta criado pela tecnologia russa, chega aos Estados Unidos e, após matar o amigo e ex-adversário de Rocky, Apollo Creed, em uma luta, deseja realizar uma luta de exibição contra o campeão americano.

5 – Rocky V (1990)

Após o combate contra Ivan Drago, Rocky vem a se deparar com uma situação difícil: perde quase todo o dinheiro graças a um contador corrupto, e ainda descobre que estava impossibilitado de continuar a lutar sob o risco de morte. Passando por problemas emocionais, financeiros e físicos, Rocky Balboa resolve treinar um jovem boxeador que está em busca da fama. No entanto quando o lutador já está no auge, acabam se desentendendo e agora o novo pugilista quer lutar contra o próprio Rocky.

6 – Rocky Balboa (2006)

“A vida não é sobre quão duro você é capaz de bater, mas sobre quão duro você é capaz de apanhar e continuar indo em frente. Ninguém vai bater mais forte do que a vida. … Não importa como você bate e sim o quanto aguenta apanhar e continuar lutando; o quanto pode suportar e seguir em frente.”

7 – Creed – Nascido para Lutar (Creed 2015)

Adonis Johnson nunca conheceu seu ilustre pai, o ex-campeão dos pesos pesados de boxe do mundo, Apollo Creed, que morreu no ringue antes do seu nascimento. Adonis vai para a Filadélfia para obter ajuda do lendário Rocky Balboa, campeão que não só conseguiu vencer Apollo no ringue como também se tornou seu melhor amigo.

8 – Creed II (2018)

Três anos depois de perder a luta para “Pretty” Ricky Conlan, Adonis Johnson Creed vence o World Heavyweight Championship e pede sua namorada, Bianca Taylor (Tessa Thompson) em casamento. Enquanto isso, três décadas após a morte de Apollo Creed e sua derrota para Rocky Balboa, Ivan Drago está treinando seu filho, Viktor Drago (Florian Munteanu), para recuperar sua honra tendo Viktor desafiando publicamente Adonis para o World Heavyweight Title. Rocky está relutante em treinar Adonis, temendo que Adonis tenha o mesmo destino que seu pai, mas Adonis aceita o desafio sem ele e acaba gravemente ferido durante a luta.

​

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party