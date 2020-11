Quem é Guardião Vermelho na vida de Viúva Negra? Descubra

Por essa a gente já tinha uma ideia: David Harbour, o ator que dará vida a Guardião Vermelho, falou sobre as relações do herói com Viúva Negra, especialmente o que veremos no filme solo de Natasha Romanoff.

“Agora, a conexão entre ele e a Viúva Negra é que eles são construídos como uma família espiã nos Estados Unidos nos anos 1990. Então, a personagem de Rachel Weisz, Melina, seria tipo uma mãe, Alexei seria o pai, e Natasha e Yelena seriam suas crianças. Nós veremos isso no começo do filme, e eles funcionam como uma família”, confirmou o astro.

Natasha Romanoff será novamente interpretada por Scarlett Johansson nos cinemas. Dentre outras coisas que iremos descobrir, os famosos (e duas vezes citados) eventos de Budapeste - vividos juntos com Gavião Arqueiro - finalmente serão revelados.

Confira a sinopse: No thriller de espionagem ‘Viúva Negra’, Natasha Romanoff confronta as partes obscuras de sua racionalidade quando uma perigosa conspiração atada ao seu passado vem à tona. Perseguida por uma força que não vai parar até destruí-la, Natasha deve lidar com sua história como espiã e com os relacionamentos despedaçados deixados para trás depois de se tornar uma Vingadora.

